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  • В Мадриде предложили назвать в честь Дженни Эрмосо спортивный центр – Народная партия отказалась, так как футболистка на «Золотом мяче» не упомянула город. Ультраправые из VOX выступили за Касильяса
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В Мадриде предложили назвать в честь Дженни Эрмосо спортивный центр – Народная партия отказалась, так как футболистка на «Золотом мяче» не упомянула город. Ультраправые из VOX выступили за Касильяса

В Испании предложили назвать спортивный центр именем Дженнифер Эрмосо.

По данным El Pais, на прошлой неделе мадридское подразделение Испанской социалистической рабочей партии (PSOE) на заседании городского округа Чамбери предложило назвать в честь Эрмосо один из спортивных центров в Мадриде, поскольку футболистка является уроженкой испанской столицы.

Предложение было отклонено Народной партией – ее представители объяснили это тем, что во время выступления на церемонии «Золотого мяча», где Эрмосо вручили трофей Сократеса за внефутбольную деятельность, Дженнифер ни разу не упомянула Испанию и Мадрид. Глава округа Хайме Гонсалес привел в пример выступление Родри, ставшего обладателем «Золотого мяча» в 2024 году.

«Первым делом он упомянул Испанию, вспомнил Мадрид. Думаю, что с нашей стороны было бы неправильно присуждать ей эти регалии. Кажется, что спортивный центр с бассейном и тренажерным залом – не самое подходящее место, ведь там нет футбольного поля», – сказал Гонсалес.

Представители ультраправой партии VOX также выступили против переименования спорткомплекса в честь Эрмосо – представители партии заявили, что футболистка не была широко известна до скандала с поцелуем экс-главы RFEF Луисом Рубиалесом после победы Испании на женском чемпионате мира, а также обвинили социалистическую партию в попытке извлечь из ситуации политическую выгоду. В качестве альтернативы представители VOX предложили назвать спортивный центр в честь экс-вратаря «Реала» Икера Касильяса.

Испанская социалистическая рабочая партия в ответ обвинила VOX и Народную партию в том, что их позиция обусловлена тем, что Эрмосо – женщина.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Relevo
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Луис Рубиалес
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