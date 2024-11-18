В Мадриде предложили назвать в честь Дженни Эрмосо спортивный центр – Народная партия отказалась, так как футболистка на «Золотом мяче» не упомянула город. Ультраправые из VOX выступили за Касильяса
По данным El Pais, на прошлой неделе мадридское подразделение Испанской социалистической рабочей партии (PSOE) на заседании городского округа Чамбери предложило назвать в честь Эрмосо один из спортивных центров в Мадриде, поскольку футболистка является уроженкой испанской столицы.
Предложение было отклонено Народной партией – ее представители объяснили это тем, что во время выступления на церемонии «Золотого мяча», где Эрмосо вручили трофей Сократеса за внефутбольную деятельность, Дженнифер ни разу не упомянула Испанию и Мадрид. Глава округа Хайме Гонсалес привел в пример выступление Родри, ставшего обладателем «Золотого мяча» в 2024 году.
«Первым делом он упомянул Испанию, вспомнил Мадрид. Думаю, что с нашей стороны было бы неправильно присуждать ей эти регалии. Кажется, что спортивный центр с бассейном и тренажерным залом – не самое подходящее место, ведь там нет футбольного поля», – сказал Гонсалес.
Представители ультраправой партии VOX также выступили против переименования спорткомплекса в честь Эрмосо – представители партии заявили, что футболистка не была широко известна до скандала с поцелуем экс-главы RFEF Луисом Рубиалесом после победы Испании на женском чемпионате мира, а также обвинили социалистическую партию в попытке извлечь из ситуации политическую выгоду. В качестве альтернативы представители VOX предложили назвать спортивный центр в честь экс-вратаря «Реала» Икера Касильяса.
Испанская социалистическая рабочая партия в ответ обвинила VOX и Народную партию в том, что их позиция обусловлена тем, что Эрмосо – женщина.
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