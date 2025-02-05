Дженас будет экспертом на Talksport. Часть сотрудников канала отказалась работать с Джермейном из-за его увольнения с BBC, он присылал женщине фото члена и просил отправить ему снимки в бикини на ЧМ-2022
В августе 2024 года бывший футболист сборной Англии был уволен с должностей ведущего на Match Of The Day и The One Show после того, как признался в отправке «неподобающих сообщений» двум коллегам по BBC – отметим, что 41-летний Дженас женат и имеет четверых детей от двух браков. Позже экс-игрок «Ньюкасла» и «Тоттенхэма» заявил: «Ничего физического не было, но считаю это изменой. Кажется, что я мишень номер один в стране».
Впоследствии женщина, занимавшаяся организацией мероприятий во время ЧМ-2022 в Катаре, рассказала, как Дженас просил ее отправить ему фотографии в бикини и прислал ей фото гениталий, работая при этом экспертом на BBC.
Daily Mail передает, что Дженас будет комментировать на Talksport матч Кубка Англии между «Астон Виллой» и «Тоттенхэмом» в воскресенье, а также примет участие в утреннем шоу в пятницу. После того как сотрудникам телеканала объявили о приглашении Дженаса, часть из них отказалась с ним работать. Некоторые сотрудники были расстроены отсутствием консультаций перед приглашением экс-футболиста.
Также сообщается, что постоянные ведущие Джим Уайт и Саймон Джордан не появятся в шоу с участием Дженаса – их заменят экс-игрок «Уотфорда» Трой Дини и ведущий Алекс Крук, что также может быть связано со скандалом вокруг Джермейна. Сам Дженас заявил, что планирует решать ситуацию с помощью юристов.
«Хочешь моего дружка?» Дженас присылал интимные снимки и сообщения женщине во время ЧМ в Катаре и просил отправить фото в бикини
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