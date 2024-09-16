Филимонов о «Спартаке»: «Футболисты иначе воспитаны. Поиграли – не страшно, попили, кальян покурили, деньги на счет упали. Тренера уберут, следующего поставят – за что им может быть стыдно?»

Александр Филимонов раскритиковал нынешнее поколение игроков «Спартака».

– Однажды мы очень плохо сыграли в Самаре, даже не пошли похлопать болельщикам. А лет 10 назад состоялась встреча с фанатами «Спартака», где они спустя годы спросили, почему мы не подошли к ним. Я им ответил: «Вы не поверите – стыдно было». Нам было стыдно, что они пришли нас поддержать, а мы, простите, какие-то «Крылья » не смогли победить.

Мне было стыдно на улицу выйти после неудачных матчей, потому что болельщики увидят. А сейчас для футболистов это нормально: вот проиграли махачкалинскому «Динамо » – ну ничего страшного. Пошли попили, кальян покурили, в красивую машину сели, деньги на счет упали – и все у них хорошо. Поймите, это не старческое брюзжание. Раньше действительно было по-другому, поэтому и дух победителя присутствовал.

– Сейчас футболисты «Спартака» могут испытывать стыд после неудач?

– Нет, конечно. Они по-другому воспитаны. За что им может быть стыдно? Это же партнер не так сыграл, сейчас этого тренера уберут, следующего поставят. А мы боялись глаза поднять на Олега Ивановича.

Возвращаясь к воспитанию футболистов, раньше главным в команде был тренер, а сейчас это первый человек, которого уволят. И для футболиста авторитет – агент. У меня был случай, когда игрок сказал, что я плохо тренировал, а не он сам виноват. В нашем футболе такая атмосфера, я не говорю про всех. Нужно воспитывать дух победителя, тогда «Спартак» всегда будет бороться за чемпионство, – сказал бывший вратарь «Спартака » и сборной России.