Моуринью недоволен судейством в игре с «Лионом»: «Кумбеди уложил Шиманьского, как боец UFC, – явная красная. Могу признать ошибку полевого арбитра, но ВАР не должен ошибаться»

Жозе Моуринью недоволен судейством в матче «Фенербахче» с «Лионом».

Матч команд в Лиге Европы закончился со счетом 0:0. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Симоне Соццей.

«В матче были ошибки с двумя красными карточками. Прием Кумбеди против Шиманьского – явная красная карточка. Судья принял неправильное решение, и ВАР не предупредил его.

Затем он дал Ниакате ошибочную красную карточку, но ВАР исправил это, на этот раз приняв правильное решение.

Затем тот же Кумбеди в быстрой атаке сбил Шиманьского с ног, схватив его за горло, но снова не получил желтой карточки и не был удален. Невозможно комментировать матч, не говоря об арбитре и ВАР. Судья оказал большое влияние на игру, в равных составах это был трудный матч.

ВАР нужен для помощи судьям. Я могу признать ошибку полевого арбитра, но ВАР не должен совершать ошибки. Кумбеди во втором тайме уложил Шиманьского , словно боец UFC», – заявил главный тренер «Фенербахче ».