Моуринью недоволен судейством в игре с «Лионом»: «Кумбеди уложил Шиманьского, как боец UFC, – явная красная. Могу признать ошибку полевого арбитра, но ВАР не должен ошибаться»
Матч команд в Лиге Европы закончился со счетом 0:0. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Симоне Соццей.
«В матче были ошибки с двумя красными карточками. Прием Кумбеди против Шиманьского – явная красная карточка. Судья принял неправильное решение, и ВАР не предупредил его.
Затем он дал Ниакате ошибочную красную карточку, но ВАР исправил это, на этот раз приняв правильное решение.
Затем тот же Кумбеди в быстрой атаке сбил Шиманьского с ног, схватив его за горло, но снова не получил желтой карточки и не был удален. Невозможно комментировать матч, не говоря об арбитре и ВАР. Судья оказал большое влияние на игру, в равных составах это был трудный матч.
ВАР нужен для помощи судьям. Я могу признать ошибку полевого арбитра, но ВАР не должен совершать ошибки. Кумбеди во втором тайме уложил Шиманьского, словно боец UFC», – заявил главный тренер «Фенербахче».
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