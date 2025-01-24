  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Моуринью недоволен судейством в игре с «Лионом»: «Кумбеди уложил Шиманьского, как боец UFC, – явная красная. Могу признать ошибку полевого арбитра, но ВАР не должен ошибаться»
9

Моуринью недоволен судейством в игре с «Лионом»: «Кумбеди уложил Шиманьского, как боец UFC, – явная красная. Могу признать ошибку полевого арбитра, но ВАР не должен ошибаться»

Жозе Моуринью недоволен судейством в матче «Фенербахче» с «Лионом».

Матч команд в Лиге Европы закончился со счетом 0:0. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Симоне Соццей.

«В матче были ошибки с двумя красными карточками. Прием Кумбеди против Шиманьского – явная красная карточка. Судья принял неправильное решение, и ВАР не предупредил его.

Затем он дал Ниакате ошибочную красную карточку, но ВАР исправил это, на этот раз приняв правильное решение.

Затем тот же Кумбеди в быстрой атаке сбил Шиманьского с ног, схватив его за горло, но снова не получил желтой карточки и не был удален. Невозможно комментировать матч, не говоря об арбитре и ВАР. Судья оказал большое влияние на игру, в равных составах это был трудный матч.

ВАР нужен для помощи судьям. Я могу признать ошибку полевого арбитра, но ВАР не должен совершать ошибки. Кумбеди во втором тайме уложил Шиманьского, словно боец UFC», – заявил главный тренер «Фенербахче».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Fotomaç
logoлига 1 Франция
logoЛига Европы УЕФА
logoФенербахче
logoЛион
logoвысшая лига Турция
видеоповторы
Симоне Соцца
logoсудьи
logoЖозе Моуринью
logoСебастьян Шиманьски
logoСаэль Кумбеди
logoМусса Ниакате
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Моуринью высмеял судейство матча «Галатасарай» – «Истанбул», в котором игрока хозяев не наказали за удар шипами в голень сопернику: «Дорогой Крешпу, надеюсь, у тебя щитки из углепластика»
89 января, 22:09
Моуринью о 2:1 с «Хатайспором»: «Они остались бы ввосьмером при сопернике в других цветах – «Фенербахче» знает, как токсична эта лига. Чего боятся люди в этой стране, почему скрывают правду?»
306 января, 21:53
Моуринью об 1:1 с «Еюпспором»: «Некачественный матч, в Турции происходит то, чего я не видел раньше. Я отвечаю за свою команду – «Фенербахче» выступил плохо, игроки должны отдавать больше»
522 декабря 2024, 14:43
Рекомендуем
Главные новости
Товарищеские матчи. «Зенит» встретится со сборной Иордании, «Ростов» играет с «Согдианой», «Локо» уступил «Ульсану»
5117 минут назадLive
41-летний Фелипе Мело завершил карьеру. Бразилец – 3-кратный победитель Кубка Либертадорес и чемпион Кубка конфедераций
219 минут назад
Мареска об игровом времени Феликса и Нкунку: «Они топ-футболисты, но их проблема в том, что тренер использует одного атакующего хавбека, и это Палмер»
1037 минут назад
Бителло вернется в расположение «Динамо», но продолжит переговоры об уходе
1857 минут назад
Играет в Саудовской Аравии и выигрывал ЛЧ. Узнали, кто это?
сегодня, 15:00Спецпроект
Александр Мостовой: «Зенит» может 5 футболистов продать и 10 купить. Если бы такие возможности были у «Пари НН», они бы тоже боролись»
26сегодня, 14:41
Малафеев о термине «скуф»: «Мое окружение не использует эти выражения. Я призываю своих детей образовываться и не искать модные слова в интернете, а уметь говорить на русском»
58сегодня, 14:33
«В таких условиях в стране не стоит разбрасываться такими огромными деньгами». Семенов про Луиса Энрике в «Зените»
33сегодня, 14:31
Суд постановил, что пьяный Бартон напал на жену и ударил по голове в 2021 году. Экс-игрок «Сити» отрицает обвинения, дело продолжается
12сегодня, 14:18
Радимов о воспитанниках «Зенита»: «Касадо настолько лучше играет футбол, чем наши Козлов или Вершинин? Нет. Проблема в голове! Ментально не готовы сражаться за место в составе чемпиона»
14сегодня, 14:10
Ко всем новостям
Последние новости
«Пари НН» отдал Ожеговича «Сакарьяспору» в аренду. Форвард был подписан летом 2024-го
18 минут назад
Слот об игре «Ливерпуля» с «Лиллем»: «Папа сказал, что было не так увлекательно, как в других случаях. Он хотел бы почаще видеть глупые передачи, как я их называю. Фанатам трудно сохранять терпение»
223 минуты назад
Магомед Адиев: «У Соболева нет обратного пути в «Спартак». Мосты сожжены»
929 минут назад
Николай Писарев: «За чем Клаудиньо брали – он все сделал. Выиграл три чемпионства, был лучшим игроком»
542 минуты назад
Ольга Смородская: «Пункт о запрете на компьютерные игры в контракте – действенный способ. Но если у человека нет головы, то и штраф не поможет»
4сегодня, 15:16
«Наполи» пытался задержать переход Коло-Муани в «Юве» из «ПСЖ». Завтра клубы сыграют в Серии А, неаполитанцы просили Кампуша отложить сделку до матча
5сегодня, 15:07
Полузащитник ПАОК Шваб после победы над «Славией»: «Для нас это был как финал. Мы сражались как сумасшедшие»
сегодня, 15:03
Шалимов о Промесе и «Спартаке»: «У меня сомнения в этой истории. Станкович молчит на эту тему – это красноречиво»
8сегодня, 14:59
Жота назвал Рюдигера, Салиба и Силву самыми сложными защитниками: «Тиаго очень умный, Вильям – сочетание интеллекта и силы, Антонио очень агрессивный»
3сегодня, 14:55
Аморим о недостатке игровой практики у Каземиро: «Выбираю футболистов по подходящим к матчу параметрам. Хочу играть в футбол, отличающийся от стиля других тренеров»
5сегодня, 14:51
Рекомендуем