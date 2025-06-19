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Канделаки о 10-летии «Матч ТВ»: «Нам удалось построить бренд, который любят и уважают. Благодаря поддержке «Газпрома» канал является важнейшим игроком на спортивном рынке России»

Тина Канделаки заявила, что «Матч ТВ» любят и уважают по всей стране.

В этом году телеканалу исполняется 10 лет.

«Десятилетие – важная дата для любой компании, а тем более работающей на медиарынке. За это время нам удалось построить узнаваемый по всей стране бренд, который любят и уважают.

Когда нам говорили, что бесплатное спортивное телевидение в России невозможно, мы говорили «посмотрим!» и работали дальше, потому что верили в эту идею. И сегодня с уверенностью можем сказать, что у нас все получилось.

Благодаря поддержке ПАО «Газпром», «Газпром-Медиа Холдинга» и большой команде профессионалов, которых удалось объединить под нашим брендом, «Матч ТВ» сегодня уверенно смотрит в будущее и является важнейшим игроком на всем спортивном рынке страны», – заявила управляющий директор «Матч ТВ» Тина Канделаки.

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Интер МайамиИнтер Майами
Будет ничьячемпионат мира среди клубов
ПортуПорту
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: пресс-служба «Матч ТВ»
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