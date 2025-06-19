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  • Сычев о Челестини: «В «Марселе» он был мозгом команды, отличался интеллектом и вне поля, знал 3 языка. Я был уверен, что он посвятит себя тренерству»
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Сычев о Челестини: «В «Марселе» он был мозгом команды, отличался интеллектом и вне поля, знал 3 языка. Я был уверен, что он посвятит себя тренерству»

Дмитрий Сычев отметил положительные качества Фабио Челестини.

Экс-футболисты выступали вместе за французский «Марсель». Ранее сообщалось, что швейцарец может стать главным тренером ЦСКА.

«Фабио был центральным полузащитником, мозгом команды. Всегда отличался интеллектом на поле и вне поля. Он отвечал за креатив в созидании на поле.

В жизни с ним интересно было пообщаться, потому что он знал три языка. У меня от общения с ним остались только положительные впечатления.

Я был уверен, что он посвятит себя тренерству после завершения карьеры игрока», – сказал Сычев.

В качестве футболиста Челестини также выступал за «Лозанну», «Труа», «Леванте» и «Хетафе». Кроме того, на его счету 35 матчей за сборную Швейцарии.

После завершения игровой карьеры специалист возглавлял, в частности, «Лозанну», «Лугано», «Люцерн», «Сьон» и «Базель». С последним клубом он сделал «золотой дубль», выиграв чемпионат и Кубок Швейцарии.

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
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