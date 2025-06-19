«Балтика» близка к трансферу нигерийского форварда Ннамди. Игрок болгарской «Арды» подпишет 3-летний контракт (Sport24)

«Балтика» близка к подписанию нападающего Чинонсо Ннамди.

По данным Sport24, форвард болгарской «Арды» Чинонсо Ннамди в ближайшие несколько дней пройдет медосмотр в Болгарии и вылетит на подписание контракта в Россию.

Все детали трансфера с «Балтикой» уже согласованы. 25-летний игрок подпишет соглашение на 3 года. Обе стороны рассчитывают, что переход будет оформлен уже в ближайшее время.

Нигериец ранее выступал в Латвии, США, Канаде и Бельгии. В прошлом сезоне в составе «Арды» Ннамди провел 29 игр в чемпионате Болгарии, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.