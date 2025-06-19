Пайету предъявлены обвинения в психологическом насилии в отношении любовницы, с которой они применяли садомазохистские практики. Прокуратура требует от игрока компенсации девушке

Димитри Пайету предъявлены обвинения в насилии над девушкой.

Ранее 28-летняя Ларисса Феррари подала заявление в полицию , в котором утверждала, что стала жертвой физической и психологической агрессии со стороны Димитри.

Изначально прокуратура попросила закрыть дело из-за недостатка доказательств, решив, что бывший игрок «Васко да Гама» и его любовница применяли садомазохистские практики по обоюдному согласию.

Однако после апелляции защиты Лариссы прокурор пересмотрел решение и предъявил обвинения французу. Пайет обвиняется в «причинении вреда и эмоциональном воздействии на девушку посредством оскорбительного и унижающего достоинство отношения, выражений, а также унижений, манипуляции и насмешек».

Прокуратура требует осудить Пайета и возместить моральный ущерб и расходы на любые медицинские услуги, оказанные Лариссе.

Любовница обвинила Пайета в агрессии и манипуляциях. 7 месяцев изменял жене с ней