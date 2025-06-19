РФС работает над шестью матчами сборной осенью: «Стараемся, но может быть чуть меньше»

РФС работает над организаций шести матчей сборной России осенью.

Об этом генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил на ПМЭФ-2025.

«Мы стараемся, чтобы сборная России провела осенью шесть матчей. Но может быть чуть меньше», – сказал Митрофанов.

Ранее генеральный секретарь также рассказал, что РФС ведет переговоры с Федерацией футбола Чили об организации матча в ноябре.