РФС работает над шестью матчами сборной осенью: «Стараемся, но может быть чуть меньше»
РФС работает над организаций шести матчей сборной России осенью.
Об этом генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил на ПМЭФ-2025.
«Мы стараемся, чтобы сборная России провела осенью шесть матчей. Но может быть чуть меньше», – сказал Митрофанов.
Ранее генеральный секретарь также рассказал, что РФС ведет переговоры с Федерацией футбола Чили об организации матча в ноябре.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ТАСС
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