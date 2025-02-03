Артета о стандартах «Арсенала»: «По статистике только 3% заканчиваются голами, нужна работа с игроками. У Райса был поставлен удар, он стал подавать угловые. Магальяэс отвечает за игру головой»

Микель Артета рассказал о тренировке стандартных положений «Арсеналом».

«Это еще одно возможное направление для улучшения. Атака на дальнюю штангу не является чем-то новым. Футбол цикличен, и это уже было.

Я задал себе вопрос, как мы могли бы гипотетически забить три гола со стандартов за игру. Статистика говорит, что только 3% стандартных положений заканчиваются голами, то есть 3 из каждых 100. И вот с этого момента начинается работа с игроками на поле.

Вы тренируете пас, подачу; чтобы мяч доходил лучше. [Нужно понять] когда он прибудет, как скоро может прибежать завершитель; кто это будет. Должен ли бьющий игрок ударить по мячу с замахом или без него; сколько мячей мы забьем...

И оттуда, шаг за шагом, нам нужно совершенствоваться. Пошагово, с видео, обучением и так далее. И каждый раз вероятность возрастает.

Будет ли забито три гола за игру? Ну, я не знаю, но вероятность возрастает. У Райса уже был поставлен удар, мы поставили его подавать угловые. Мы назначили Габриэля [Магальяэса] ответственным за игру головой... Речь шла о том, чтобы направлять качества игроков в угоду нашим интересам», – сказал главный тренер «Арсенала ».