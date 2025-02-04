«Ростов» не подпишет Селихова («РБ Спорт»)

Александр Селихов не перейдет в «Ростов».

По информации «РБ Спорт», кандидатура 30-летнего вратаря была предложена желто-синим, однако клуб принял решение не подписывать его.

В январе «Спартак» расторг контракт с Селиховым . Голкипер выступал за московский клуб с 2017 года.