Президент «Ростова» об интересе к Селихову: «Пускай тренеры посмотрят, а потом примут решение» 

Арташес Арутюнянц оценил вероятность перехода Александра Селихова в «Ростов».

Сообщалось , что трансфер вратаря «Спартака » могут оформить зимой.

«Ничего не могу сказать про информацию об интересе к Селихову . Мы рассмотрим кандидатуру.

Когда рассмотрим, примем решение. Пускай наши тренеры посмотрят, а потом примут решение», — сказал президент «Ростова ».