Президент «Ростова» об интересе к Селихову: «Пускай тренеры посмотрят, а потом примут решение»
Арташес Арутюнянц оценил вероятность перехода Александра Селихова в «Ростов».
Сообщалось, что трансфер вратаря «Спартака» могут оформить зимой.
«Ничего не могу сказать про информацию об интересе к Селихову. Мы рассмотрим кандидатуру.
Когда рассмотрим, примем решение. Пускай наши тренеры посмотрят, а потом примут решение», — сказал президент «Ростова».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sport24
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