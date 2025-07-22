Де Хеа про обвинения в краже пончиков: «Все только об этом и говорили, в этом вся Англия. В тот день Фергюсон поставил на стол в раздевалке коробку пончиков: «Возьми, Давид»

Давид Де Хеа вспомнил, как его обвиняли в краже пончиков в Англии.

– Как насчет того случая, когда тебя обвинили… в краже из супермаркета?

– Что за история! Меня обвинили в краже пончиков. В тот день у Фергюсона была запланирована тренировка. Когда я направлялся на базу, в газетах появилась эта история с моей фотографией. А потом ее показали и по телевидению. Я потерял дар речи: меня обвиняли меня в краже... нескольких пончиков из магазина в Манчестере!

В этом вся Англия – было ощущение, что наступил конец света. Все только об этом и говорили. Очевидно, что это было неправдой, передо мной даже извинились.

Но чтобы вы могли понять, как сильно сэр Алекс Фергюсон напоминал отца: в тот день он вошел в раздевалку молча, серьезный, достал коробку пончиков и поставил ее на стол. «Возьми, Давид», – сказал он мне. Мы все расхохотались.

Простой жест, благодаря которому ты чувствуешь себя в команде как дома, – сказал вратарь «Фиорентины».