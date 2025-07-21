«Милан» покупает Эступиньяна у «Брайтона» за 17+2 млн евро
Первис Эступиньян перейдет в «Милан».
Итальянский клуб достиг устной договоренности с «Брайтоном» о трансфере 27-летнего защитника, сообщает Фабрицио Романо. Футболист подпишет долгосрочный контракт.
Сумма сделки составит 17 миллионов евро, также предусмотрены бонусные выплаты в размере 2 млн евро.
В прошлом сезоне АПЛ эквадорец провел 30 матчей, отличившись 1 голом и 1 ассистом. Его статистика – здесь.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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