«Милан» покупает Эступиньяна у «Брайтона» за 17+2 млн евро

Первис Эступиньян перейдет в «Милан».

Итальянский клуб достиг устной договоренности с «Брайтоном » о трансфере 27-летнего защитника, сообщает Фабрицио Романо. Футболист подпишет долгосрочный контракт.

Сумма сделки составит 17 миллионов евро, также предусмотрены бонусные выплаты в размере 2 млн евро.

В прошлом сезоне АПЛ эквадорец провел 30 матчей, отличившись 1 голом и 1 ассистом. Его статистика – здесь .