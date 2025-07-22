Мостовой о «Динамо» при Карпине: «В их игре ничего не меняется. В футболе давным-давно все придумано, играют футболисты – какая разница, кто стоит у бровки»
Александр Мостовой ответил на вопрос об игре «Динамо» при Валерии Карпине.
В 1-м туре Мир РПЛ бело-голубые сыграли вничью с «Балтикой» (1:1).
«На данный момент ничего [в игре «Динамо»] не меняется. В футболе, как я уже много раз говорил, давным-давно все придумано. Правила одни и те же, играют же все равно футболисты. Поэтому какая разница, кто стоит у бровки.
Недавно стоял другой человек, задавали те же вопросы. «Зенит» вчера мучился, проигрывал почти всю игру. В конечном итоге выиграл. Почему? Потому что есть состав, есть футболисты, которые могут забить и все решить. Где они есть, там и команда будет наверху, а где их не хватает или мало, там команда будет бороться за шестое место», – сказал бывший полузащитник сборной России.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Р-Спорт»
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