RFEF назначила специалиста по искусственному интеллекту Алонсо в комитет судей. Он называл себя фанатом «Реала», Рауля и Касильяса в соцсетях

RFEF назначила специалиста по ИИ в технический комитет судей.

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) объявила о назначении Чемы Алонсо советником по вопросам искусственного интеллекта и инноваций в технический комитет судей (CTA).

Сообщается, что назначение Алонсо нацелено на внедрение аналитических инструментов и автоматизированных систем в сферу судейства.

Как сообщает Marca, в прошлом специалист в соцсетях неоднократно писал, что является болельщиком «Реала».

В 2011 году Алонсо выкладывал такие публикации: «Я мадридист, раулист и икерист», «Мой недостаток – я фанатею от величайшего клуба в истории. Hala Madrid». Также он публиковал фото из переговорной комнаты «Реала ».

Алонсо является магистром в области информационных систем и доктором наук в сфере безопасности. Он основал компанию ElevenPaths и был одним из топ-менеджеров Telefónica, где курировал проекты, связанные с ИИ, big data и цифровыми платформами.

При этом в заявлении CTA подчеркивается, что Алонсо не будет иметь влияния ни на ВАР, ни на назначения судей на конкретные матчи.