«Интер» заключил соглашение с китайским автопроизводителем BYD. Компания предоставит 70 электромобилей и гибридов для игроков, тренеров и топ-менеджмента

«Интер» и автопроизводитель BYD стали партнерами.

Соглашение рассчитано до 2028 года и является частью стратегии расширения автоконцерна на европейский рынок. В рамках сотрудничества с футбольным клубом компания предоставит около 70 электромобилей и гибридов для топ-менеджмента, тренерского штаба и игроков «Интера».

«Мы рады объявить о начале партнерства, которое объединяет два глобальных бренда, стремящихся к инновациям и совершенству. Мы гордимся тем, что BYD выбрала именно «Интер» в качестве первого футбольного клуба для сотрудничества.

Это подтверждение растущей привлекательности нашего бренда на международной арене. Партнерство открывает новые горизонты для международных мероприятий и контента, способных заинтересовать болельщиков и потребителей по всему миру.

Вместе мы хотим разрабатывать инновационные проекты, которые помогут BYD закрепиться в качестве одного из ведущих брендов. Соглашение рассчитано на три сезона, но, как всегда, мы надеемся, что сотрудничество продлится дольше», - заявил Джорджо Риччи, директор по коммерческому развитию «Интера».

В рамках партнерства клуб первым получит индивидуальную версию флагманского электромобиля BYD Sealion 7, который впоследствии будет выпущен ограниченным тиражом для широкой публики. Также готовятся специальные программы покупки и аренды автомобилей BYD для болельщиков «Интера ».

Сотрудничество с миланским клубом станет частью кампании BYD по выводу премиального бренда DENZA на европейский рынок.

Фото: inter.it