«Фиорентина» показала 3-ю форму на сезон-2025/26 – бирюзовую. Она «вдохновлена водами реки Арно и мостом Понте-Веккьо»
Клуб из Флоренции показал комплект формы бирюзового цвета, разработанный компанией Kappa.
«Дизайн комплекта действительно привлекает внимание – он вдохновлен водами реки Арно и мостом Понте-Веккьо, архитектурной и культурной иконой города.
Доминирующими цветами являются синий, отражающий реку, и серебристый, который навевает воспоминания о мечтательности и поэзии Флоренции. Эти темы связаны воедино в строке из песни «В серебряном Арно отражается небесный свод», которая напечатана на внутренней стороне воротника вместе с координатами моста Понте-Веккьо. Эти детали позволяют болельщикам всегда носить с собой бьющееся сердце Флоренции», – говорится в сообщении клуба.
Ранее «Фиорентина» представила белую выездную форму – ее создатели вдохновлялись базиликой Санта-Мария-Новелла.