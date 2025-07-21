«Фиорентина» показала 3-ю форму на сезон-2025/26 – бирюзовую. Она «вдохновлена водами реки Арно и мостом Понте-Веккьо»

«Фиорентина» представила третью форму на сезон-2025/26.

Клуб из Флоренции показал комплект формы бирюзового цвета, разработанный компанией Kappa.

«Дизайн комплекта действительно привлекает внимание – он вдохновлен водами реки Арно и мостом Понте-Веккьо, архитектурной и культурной иконой города.

Доминирующими цветами являются синий, отражающий реку, и серебристый, который навевает воспоминания о мечтательности и поэзии Флоренции. Эти темы связаны воедино в строке из песни «В серебряном Арно отражается небесный свод», которая напечатана на внутренней стороне воротника вместе с координатами моста Понте-Веккьо. Эти детали позволяют болельщикам всегда носить с собой бьющееся сердце Флоренции», – говорится в сообщении клуба.

Ранее «Фиорентина » представила белую выездную форму – ее создатели вдохновлялись базиликой Санта-Мария-Новелла.

Фото: https://x.com/acffiorentina