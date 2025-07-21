«Црвена Звезда» бесплатно подписала Арнаутовича. Контракт с 36-летним экс-форвардом «Интера» – на 2 года

Марко Арнаутович стал игроком «Црвены Звезды».

Сербский клуб объявил о подписании 36-летнего нападающего на правах свободного агента. Стороны заключили контракт до 2027 года.

Последние два сезона Арнаутович играл за «Интер». Также он известен по выступлениям за «Болонью», «Шанхай Порт», «Вест Хэм», «Сток Сити» и «Вердер».

В 28 матчах прошлого сезона во всех турнирах за «Интер» на счету форварда 7 голов и 2 ассиста. Его статистику можно найти здесь .

Фото: crvenazvezdafk.com