Селихов отклонил первое предложение «Ростова». Вратаря не устроили финансовые условия

Александр Селихов отклонил первое предложение «Ростова».

По информации Metaratings.ru, клуб предлагал вратарю заключить 3-летнее соглашение, но Селихова не устроили предложенные финансовые условия.

Вратарь рассматривает другие варианты для продолжения карьеры, но «Ростов » может выйти на него с новым предложением позже.

В январе «Спартак» расторг контракт с Селиховым. Голкипер выступал за московский клуб с 2017 года.