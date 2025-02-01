Селихов отклонил первое предложение «Ростова». Вратаря не устроили финансовые условия
Александр Селихов отклонил первое предложение «Ростова».
По информации Metaratings.ru, клуб предлагал вратарю заключить 3-летнее соглашение, но Селихова не устроили предложенные финансовые условия.
Вратарь рассматривает другие варианты для продолжения карьеры, но «Ростов» может выйти на него с новым предложением позже.
В январе «Спартак» расторг контракт с Селиховым. Голкипер выступал за московский клуб с 2017 года.
Опубликовано: Sports
Источник: Metaratings.ru
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем