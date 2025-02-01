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Селихов отклонил первое предложение «Ростова». Вратаря не устроили финансовые условия

Александр Селихов отклонил первое предложение «Ростова».

По информации Metaratings.ru, клуб предлагал вратарю заключить 3-летнее соглашение, но Селихова не устроили предложенные финансовые условия.

Вратарь рассматривает другие варианты для продолжения карьеры, но «Ростов» может выйти на него с новым предложением позже.

В январе «Спартак» расторг контракт с Селиховым. Голкипер выступал за московский клуб с 2017 года.

Опубликовано: Sports
Источник: Metaratings.ru
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