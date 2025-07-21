Мостовой об РПЛ: «Искусственно созданы заоблачные зарплаты, «Зенит» платит сумасшедшие деньги – у них их много. Обычный игрок получает больше, чем в Италии или Англии. Это смешно!»

Александр Мостовой высказался о доходах российских футболистов.

Ранее член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин предложил ввести потолок зарплат в Мир РПЛ .

«Искусственно созданы какие-то сумасшедшие, заоблачные зарплаты. Никто не запрещает столько платить. В футболе сегодня на первом месте деньги. У кого деньги, те и будут решать, как им делать и что им делать. У «Зенита » их много, поэтому они покупают и платят сумасшедшие деньги.

Что касается ограничений: а как это сделать? Я таких схем не знаю. По-моему, нигде ограничений никогда не было.

Тут больше проблема не в ограничениях, а в раздутых зарплатах. Обычный, средний футболист по меркам нашего чемпионата получает больше, чем в Италии, Испании или Англии. Это смешно! У нас такое время сейчас, золотое время для них», – сказал бывший полузащитник сборной России.