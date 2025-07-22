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Рафинья завершил карьеру в 39 лет. Защитник 7 раз становился чемпионом Германии с «Баварией» и выиграл ЛЧ

Рафинья завершил карьеру игрока.

Бывший защитник «Баварии» и «Шальке» объявил об этом в эфире телеканала Sportv.

«Я давно это планировал, но сегодня я официально объявляю о завершении своей карьеры профессионального футболиста... Мне жаль. Это совершенно особенный момент в моей жизни... Я сдерживаюсь.

Это был долгий путь, и я хочу прежде всего поблагодарить Бога, который обеспечил мне прекрасную карьеру. Я не ожидал, что достигну того, чего я достиг. Я был благословлен, я реализовался в своей профессии. У меня замечательная семья. И сегодня этот этап подходит к концу: я больше не буду играть на профессиональном уровне. 

Конечно, жизнь продолжается, но я больше не буду ходить на стадион, вести ту жизнь, которую я всегда вел. За это время я приобрел очень много друзей. У всего есть начало и конец.

Я реализовался и говорю об этом без каких-либо сожалений, но с разбитым сердцем, потому что это непростое решение. [Завершение карьеры] хочется откладывать как можно дольше, ведь мы занимаемся этим всю свою жизнь. Я осуществил все свои мечты в футболе», – сказал 39-летний бразилец. 

Рафинья начинал профессиональную карьеру в бразильском клубе «Куритиба», откуда перешел в «Шальке» в 2005 году. Он также представлял такие команды, как «Дженоа», «Бавария», «Фламенго», «Олимпиакос», «Гремио» и «Сан-Паулу». В январе этого года игрок вернулся в «Куритибу». 

В составе мюнхенского клуба бразилец 7 раз становился чемпионом Германии, трижды выигрывал Кубок и Суперкубок страны, а побеждал в Лиге чемпионов, Суперкубке Европы и на клубном чемпионате мира. 

Среди трофеев игрока есть Кубок Либертадорес, завоеванный с «Фламенго» в 2019 году. Дважды он становился чемпионом Бразилии, один раз взял Кубок страны и два раза – Суперкубок. Также Рафинья является чемпионом и обладателем Кубка Греции. 

В составе сборной Бразилии он провел 4 матча. 

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ESPN
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