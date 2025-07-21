«Ренн» купил Ронжье за 7 млн евро, контракт – на 3 года. Хавбек провел 196 матчей за «Марсель»
Валантен Ронжье перешел из «Марселя» в «Ренн».
Красно-черные объявили о подписании 30-летнего полузащитника. Стороны заключили контракт до 2028 года.
Сумма сделки составила 7 миллионов евро.
Ронжье выступал за «Марсель» с 2019 года и провел в составе команды 196 матчей. Его статистику можно найти здесь.
Фото: staderennais.com
Кого в АПЛ уволят первым?1033 голоса
Даниэль Фарке
Режис Ле Бри
Кит Эндрюс
Скотт Паркер
Рубен Аморим
Кто-то другой
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Ренна»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости