Саморано заявил, что общался с покойным отцом через медиума: «Я чувствовал его, понял, что с ним все хорошо. Он сказал мне, что присутствует в моей жизни через моего сына»

Иван Саморано рассказал, что общался с покойным отцом через медиума.

Бывший нападающий «Реала » и «Интера» Иван Саморано рассказал, что общался с покойным отцом через медиума.

«Мой отец умер, когда мне было 13. Мне не удалось провести с ним много времени.

Но 8 или 10 лет назад жена дала мне возможность поговорить с человеком, который пробуждает воспоминания об ушедших. И, разговаривая с отцом, я почувствовал себя спокойнее.

Я попрощался с отцом, я чувствовал его. Я понял, что с ним все хорошо. Он сказал мне, что присутствует в моей жизни через моего сына. Так что, смотря на моего сына, я вижу и своего отца», – сказал чилиец Иван Саморано в программе El Cafelito TV.