Козлов о целях «Краснодара» на сезон РПЛ: «Хотим выиграть все матчи, надеемся, что получится пройти без поражений»

Данила Козлов рассказал о целях «Краснодара» на этот сезон.

Команда Мурада Мусаева лидирует в турнирной таблице Мир РПЛ , набрав 36 очков после 14 туров.

– «Краснодар» – претендент на чемпионство?

– Абсолютно точно, ставим такие цели и задачи, но пока сфокусированы на ближайшей игре. Хотим выиграть все матчи, надеемся, что получится пройти без поражений.

– Сейчас каждая команда в РПЛ хочет вас обыграть. Это вас мотивирует?

– «Краснодар» любой соперник хочет обыграть и настраивается по-особенному. Серия побед добавляет больше злости, – сказал 19-летний полузащитник «Краснодара ».