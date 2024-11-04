Козлов о целях «Краснодара» на сезон РПЛ: «Хотим выиграть все матчи, надеемся, что получится пройти без поражений»
Данила Козлов рассказал о целях «Краснодара» на этот сезон.
Команда Мурада Мусаева лидирует в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 36 очков после 14 туров.
– «Краснодар» – претендент на чемпионство?
– Абсолютно точно, ставим такие цели и задачи, но пока сфокусированы на ближайшей игре. Хотим выиграть все матчи, надеемся, что получится пройти без поражений.
– Сейчас каждая команда в РПЛ хочет вас обыграть. Это вас мотивирует?
– «Краснодар» любой соперник хочет обыграть и настраивается по-особенному. Серия побед добавляет больше злости, – сказал 19-летний полузащитник «Краснодара».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
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