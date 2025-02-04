«Рома» купила защитника «Твенте» Салах-Эддина за 8+2 млн евро
Анасс Салах-Эддин стал игроком «Ромы».
Римский клуб объявил о подписании защитника «Твенте». Срок действия контракта не разглашается.
Ранее сообщалось, что «джаллоросси» заплатят за 23-летнего футболиста 8 миллионов евро, также предусмотрены бонусные выплаты в размере 2 млн евро.
В текущем сезоне чемпионата Нидерландов Салах-Эддин провел 18 матчей, отличившись 2 голами и 2 ассистами. Статистику игрока можно найти здесь.
Фото: https://www.asroma.com/
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Ромы»
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