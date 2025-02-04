Агент Абены о возможном уходе из «Спартака»: «Никто не знает, насколько Миенти хорош. Он хочет остаться в клубе и бороться»
Агент Миенти Абены оценил возможное расторжение договора со «Спартаком».
Ранее сообщалось, что красно-белые рассматривают расторжения договора с 30-летним центральным защитником на фоне возможного подписания нападающего Леви Гарсии.
«Абена хочет остаться в клубе и бороться.
Не волнуйтесь, он будет убивать (так в источнике – Спортс’‘). Никто не знает, насколько Миенти хорош», – сказал представитель футболиста Менно Грунвельд.
В этом сезоне Миенти Абена провел 5 матчей в Мир РПЛ. Он перешел в «Спартак» летом 2024 года из «Ференцвароша».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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