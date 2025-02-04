Агент Абены о возможном уходе из «Спартака»: «Никто не знает, насколько Миенти хорош. Он хочет остаться в клубе и бороться»

Агент Миенти Абены оценил возможное расторжение договора со «Спартаком».

Ранее сообщалось , что красно-белые рассматривают расторжения договора с 30-летним центральным защитником на фоне возможного подписания нападающего Леви Гарсии.

«Абена хочет остаться в клубе и бороться.

Не волнуйтесь, он будет убивать (так в источнике – Спортс’‘). Никто не знает, насколько Миенти хорош», – сказал представитель футболиста Менно Грунвельд.

В этом сезоне Миенти Абена провел 5 матчей в Мир РПЛ. Он перешел в «Спартак» летом 2024 года из «Ференцвароша».