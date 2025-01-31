Миенти Абена: «Адаптация в «Спартаке» завершена меньше, чем на 50%. Я здесь, чтобы остаться, чтобы меня запомнили»

Миенти Абена высказался относительно адаптации в «Спартаке».

«Чтобы стать игроком стартового состава, нужно самому усердно работать и прикладывать усилия. Это все, что ты можешь сделать.

Конкуренция за место в стартовом составе хорошая. Мне это нужно, я становлюсь более голодным до игры. Для меня это даже лучше. Я пришел сюда и столкнулся с определенными сложностями, сейчас я адаптируюсь к ним. Я на дне, и единственный путь – наверх.



Адаптация в «Спартаке» завершена меньше, чем на 50%. Исходя из моего уровня и того, что я могу показывать, это так. Я очень самокритичен и всегда хочу становиться лучше.

Мне еще многое предстоит показать людям, потому что я знаю – так и будет. Это придает мне мотивации. Я приехал сюда один, без семьи. Адаптация – это долгий процесс, который мотивирует меня.

Я пришел в «Спартак» не просто, чтобы отбывать номер, я здесь, чтобы остаться, чтобы меня запомнили. Это самая большая мотивация, что у меня есть», – сказал защитник «Спартака» Миенти Абена