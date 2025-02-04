Фаджоли перешел в «Фиорентину» в аренду за 2,5 млн евро. Хавбека можно выкупить у «Ювентуса» за 13,5 млн плюс 3 млн бонусами
Николо Фаджоли стал футболистом «Фиорентины».
Клуб из Флоренции объявил о переходе 23-летнего центрального полузащитника на правах аренды до завершения этого сезона.
«Фиорентина» выплатит 2,5 миллиона евро «Ювентусу» за аренду футболиста.
Также у клуба есть опция выкупа итальянца за 13,5 миллиона евро плюс 3 миллиона в качестве бонусов, об этом сообщает Football Italia.
В нынешнем сезоне Николо Фаджоли сыграл 17 матчей в Серии А, заработал четыре желтых карточки, проводя в среднем 33 минуты на поле. Его статистику можно изучить здесь.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный твиттер «Фиорентины»
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