Феликс прилетел в Италию. «Милан» арендует хавбека у «Челси» за 2 млн евро – Мендеш договорился о снижении суммы
Жоау Феликс прибыл в Италию.
Полузащитник прилетел с целью завершить переход в «Милан» на правах аренды.
Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia сообщает, что агент Жорже Мендеш договорился с «Челси» о снижении платы с 5 млн евро до 2 млн. При этом «Милан» взял на себя всю зарплату португальца.
В этом сезоне Феликс провел 12 игр в АПЛ и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Изображение: x.com/AntoVitiello
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Football Italia
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