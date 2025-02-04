Феликс прилетел в Италию. «Милан» арендует хавбека у «Челси» за 2 млн евро – Мендеш договорился о снижении суммы

Жоау Феликс прибыл в Италию.

Полузащитник прилетел с целью завершить переход в «Милан » на правах аренды.

Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia сообщает, что агент Жорже Мендеш договорился с «Челси » о снижении платы с 5 млн евро до 2 млн. При этом «Милан» взял на себя всю зарплату португальца.

В этом сезоне Феликс провел 12 игр в АПЛ и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .

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