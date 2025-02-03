«Милан» уверен в аренде Феликса с правом выкупа. Клуб добился прогресса в переговорах с «Челси»
«Милан» работает над трансфером Жоау Феликса.
Итальянский клуб добился прогресса в переговорах с «Челси» об аренде 25-летнего полузащитника с правом выкупа, сообщает журналист L’Equipe Лоик Танзи.
«Россонери» уверены, что смогут подписать игрока перед закрытием трансферного окна.
В текущем сезоне АПЛ Феликс провел 12 матчей, отличившись 1 голом и 1 ассистом. Статистику португальца можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Лоика Танзи
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