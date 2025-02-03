«Милан» уверен в аренде Феликса с правом выкупа. Клуб добился прогресса в переговорах с «Челси»

«Милан» работает над трансфером Жоау Феликса.

Итальянский клуб добился прогресса в переговорах с «Челси » об аренде 25-летнего полузащитника с правом выкупа, сообщает журналист L’Equipe Лоик Танзи.

«Россонери» уверены, что смогут подписать игрока перед закрытием трансферного окна.

В текущем сезоне АПЛ Феликс провел 12 матчей, отличившись 1 голом и 1 ассистом. Статистику португальца можно найти здесь .