«Фиорентина» арендовала Дзаньоло у «Галатасарая» с выкупом за 15,5 млн евро. Полсезона хавбек провел в «Аталанте»
Николо Дзаньоло присоединился к «Фиорентине».
«Галатасарай» объявил, что полузащитник возвращен из «Аталанты», где провел первую часть сезона, и отправлен до конца сезона в команду Раффаэле Палладино.
«Фиалки» выплатят 3,2 млн евро за аренду 25-летнего футболиста. При выполнении определенных условий Дзаньоло будет в обязательном порядке выкуплен за 15,5 млн евро плюс бонусы в размере 2 млн.
В этом сезоне Николо принял участие в 14 играх Серии А и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Изображение: acffiorentina.com
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер «Галатасарая»
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