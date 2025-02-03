«Фиорентина» арендовала Дзаньоло у «Галатасарая» с выкупом за 15,5 млн евро. Полсезона хавбек провел в «Аталанте»

Николо Дзаньоло присоединился к «Фиорентине».

«Галатасарай » объявил, что полузащитник возвращен из «Аталанты», где провел первую часть сезона, и отправлен до конца сезона в команду Раффаэле Палладино.

«Фиалки» выплатят 3,2 млн евро за аренду 25-летнего футболиста. При выполнении определенных условий Дзаньоло будет в обязательном порядке выкуплен за 15,5 млн евро плюс бонусы в размере 2 млн.

В этом сезоне Николо принял участие в 14 играх Серии А и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .

Изображение: acffiorentina.com