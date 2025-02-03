«Боруссия» покупает за 5 млн евро Рамая из «Аякса». Экс-вратарь Германии U20 доиграет сезон в аренде в «Копенгагене»

Вратарь «Аякса» Диант Рамай переходит в «Боруссию».

Дортмундский клуб согласовал трансфер 23-летнего экс-игрока сборной Германии U20 за 5 млн евро и подпишет с ним контракт до 2029 года.

Сегодня Рамай пройдет медосмотр в Дортмунде и тут же отправится в «Копенгаген », где будет выступать на правах аренды до конца сезона.

В текущем сезоне голкипер выступал в основном за «Аякс-2», проведя 4 игры во втором нидерландском дивизионе. За «Аякс » в Эредивизи-2024/25 Рамай сыграл лишь один матч.