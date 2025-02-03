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Симеоне о судействе: «Арбитры всегда были в центре внимания, у каждого есть свое мнение. Очень сложно принимать решения так быстро – верю, что ВАР может помочь»

Диего Симеоне высказался о судейских скандалах в Ла Лиге.

«Исторически сложилось так, что судьи всегда были в центре внимания. Это вопрос, в котором у каждого из нас есть свое мнение, но очень сложно быть на их месте, принимать решения так быстро.

У них есть ВАР, который может помочь делать все лучше. Я решительно в это верю», – сказал главный тренер «Атлетико». 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Mundo Deportivo
logoДиего Симеоне
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