Рамирес о переходе в «Локо»: «Хочу, чтобы в этом сезоне мы выиграли чемпионат»

Кристиан Рамирес заявил о желании выиграть РПЛ вместе с «Локомотивом».

В субботу экс-защитник «Краснодара» подписал с красно-зелеными 2-летний контракт.

«Я очень рад вернуться в Россию, что поступило предложение играть за «Локомотив».

Я приехал в «Локомотив», потому что мне нравится команда, Москва. В этом сезоне хочу, чтобы мы вместе выиграть чемпионат — это моя первая цель», — сказал Рамирес .

«Локомотив» лидирует в РПЛ после двух туров – только он выиграл оба матча