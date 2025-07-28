Рамирес о переходе в «Локо»: «Хочу, чтобы в этом сезоне мы выиграли чемпионат»
Кристиан Рамирес заявил о желании выиграть РПЛ вместе с «Локомотивом».
В субботу экс-защитник «Краснодара» подписал с красно-зелеными 2-летний контракт.
«Я очень рад вернуться в Россию, что поступило предложение играть за «Локомотив».
Я приехал в «Локомотив», потому что мне нравится команда, Москва. В этом сезоне хочу, чтобы мы вместе выиграть чемпионат — это моя первая цель», — сказал Рамирес.
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: страница «Локо» в VK Видео
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