Симеоне о пенальти в ворота «Атлетико» в матче с «Вильярреалом»: «Есть арбитр, ВАР, 4-й судья. Они интерпретировали это так – так что это пенальти»

Диего Симеоне согласился с назначением пенальти в ворота «Атлетико».

Мадридская команда сыграла вничью с «Вильярреалом » в 21-м туре Ла Лиги (1:1).

На 28-й минуте судья Хосе Мария Санчес Мартинес назначил 11-метровый в ворота «матрасников» – Жерар Морено упал в штрафной площади после подката Рейнилду Мандава. Морено сам пробил пенальти и открыл счет.

«Игроки рассказывали мне, что он [судья] сказал, что [Рейнилду] сначала коснулся соперника, а потом мяча.

Я не придаю этому большого значения. Есть судья, ВАР, четвертый судья, так что для меня это пенальти.

[ВАР] интерпретировал это как пенальти. И судья тоже. Так что это пенальти», – сказал главный тренер «Атлетико ».

Фото: кадры из трансляции Movistar