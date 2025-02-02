«Боруссия» арендует защитника «Нордшелланда» Свенссона с правом выкупа
«Боруссия» подпишет защитника «Нордшелланда».
Клубы близки к достижению договоренности о переходе Даниэля Свенссона, сообщает Expressen. Сторонам осталось уладить мелкие детали сделки. Переговоры находятся на завершающей стадии.
Утверждается, что дортмундцы возьмут 22-летнего игрока в платную аренду с правом дальнейшего выкупа.
В текущем сезоне чемпионата Дании Свенссон провел 17 матчей и отдал 1 результативную передачу. Его статистику можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Expressen
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