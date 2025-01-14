Мален перешел в «Астон Виллу» из «Боруссии» за 22 млн фунтов и 2+ млн бонусов
Дониэлл Мален перешел в «Астон Виллу».
Клуб из Бирмингема объявил о трансфере полузащитника из дортмундской «Боруссии».
Сообщалось, что сумма трансфера составила 22 млн фунтов, бонусы – не менее 2 млн фунтов.
В нынешнем сезоне Дониэлл Мален забил 3 гола в 14 матчах Бундеслиги, проводя на поле в среднем 45 минут. Статистику 25-летнего игрока сборной Нидерландов можно найти здесь.
Изображение: x.com/AVFCOfficial
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер «Астон Виллы»
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