Мален перешел в «Астон Виллу» из «Боруссии» за 22 млн фунтов и 2+ млн бонусов

Дониэлл Мален перешел в «Астон Виллу».

Клуб из Бирмингема объявил о трансфере полузащитника из дортмундской «Боруссии ».

Сообщалось , что сумма трансфера составила 22 млн фунтов, бонусы – не менее 2 млн фунтов.

В нынешнем сезоне Дониэлл Мален забил 3 гола в 14 матчах Бундеслиги, проводя на поле в среднем 45 минут. Статистику 25-летнего игрока сборной Нидерландов можно найти здесь .

Изображение: x.com/AVFCOfficial