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  • Черчесов об отставке из сборной Казахстана: «Почему меня должно расстраивать решение других людей? Наш штаб делал все, чтобы 0:15 превратить в другие цифры — спустя время»
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Черчесов об отставке из сборной Казахстана: «Почему меня должно расстраивать решение других людей? Наш штаб делал все, чтобы 0:15 превратить в другие цифры — спустя время»

Станислав Черчесов не расстроен из-за отставки с поста тренера сборной Казахстана.

— Многие тренеры после увольнений выглядят расстроенными, кто-то вообще в депрессию впадает. По вам такого не скажешь.

— А я вам задам вопрос: почему должен расстраиваться?

— Все-таки работа потеряна.

— Ну я же не предпринимал шаги, чтобы уйти. Вот если бы сам сборную Казахстана покинул, пройдя хотя бы полпути, себя корил бы. А если бы мне не дали довести работу до того момента, что я себе представлял, то почему меня должно расстраивать решение других людей?

Как можно ответить за то, за что нельзя ответить? Имею в виду главную цель — отбор на ЧМ-2026. Вот те 0:15 (разница голов в Лиге наций – Спортс”) — мои. Вспоминайте на здоровье, СМИ надо же о чем-то писать. Только наш тренерский штаб делал все возможное, чтобы эти 0:15 превратить в совершенно другие цифры — спустя время, конечно, – сказал Черчесов.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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