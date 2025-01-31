Али Алиев назначен и. о. главного тренера сборной Казахстана после ухода Черчесова

Али Алиев будет исполняющим обязанности главного тренера сборной Казахстана.

Об этом сообщила пресс-служба Казахстанской федерации футбола.

Ранее пост главного тренера Казахстана покинул Станислав Черчесов .

«Тренерскую карьеру Алиев начинал в качестве играющего тренера в «Ордабасы» в 2014-м. После завершения игровой карьеры в 2018 году возглавил петропавловский «Кызылжар» и вывел команду в Премьер-лигу.

В 2021 году Алиев работал главным тренером карагандинского «Шахтера», а затем возглавил молодежный состав ФК «Астана».

В 2022 году он руководил командой «Женис», после чего снова возглавил «Кызылжар». Под его руководством петропавловский клуб дошел до третьего раунда квалификации Лиги конференций УЕФА, где одержал победу над хорватским «Осиеком», – говорится на сайте КФФ.