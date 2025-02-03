«Фламенго» в рекордный 3-й раз выиграл Суперкубок Бразилии, победив «Ботафого». Артура заменили на 93-й
«Фламенго» обыграл «Ботафого» (3:1) в матче за Суперкубок Бразилии.
«Фламенго» завоевал трофей в третий раз – больше всех в бразильском футболе.
Матчи за Суперкубок Бразилии проводятся с 1990 года, но с 1992-го по 2019-й игры не проходили. По одному трофею на счету «Палмейраса», «Гремио», «Коринтианса», «Атлетико Минейро» и «Сан-Паулу».
В прошлом сезоне «Фламенго» выиграл Кубок Бразилии, «Ботафого» – чемпионат страны.
Сегодня вингер «Ботафого» Артур, выступавший ранее за «Зенит», провел на поле почти весь матч – он был заменен на 93-й минуте.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Soccerway
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