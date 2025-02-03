«Фламенго» в рекордный 3-й раз выиграл Суперкубок Бразилии, победив «Ботафого». Артура заменили на 93-й

«Фламенго» обыграл «Ботафого» (3:1) в матче за Суперкубок Бразилии.

«Фламенго » завоевал трофей в третий раз – больше всех в бразильском футболе.

Матчи за Суперкубок Бразилии проводятся с 1990 года, но с 1992-го по 2019-й игры не проходили. По одному трофею на счету «Палмейраса», «Гремио», «Коринтианса», «Атлетико Минейро» и «Сан-Паулу».

В прошлом сезоне «Фламенго» выиграл Кубок Бразилии , «Ботафого » – чемпионат страны.

Сегодня вингер «Ботафого» Артур , выступавший ранее за «Зенит», провел на поле почти весь матч – он был заменен на 93-й минуте.