Артур после ухода из «Зенита»: «Этот путь был очень важным для меня и принес много поводов для радости. Извините, что так произошло»

Артур высказался после своего ухода из «Зенита».

На днях вингер перешел в «Ботафого » за 10 млн евро плюс 20% от перепродажи.

«Благодарю всех. Этот путь был очень важным для меня и принес много поводов для радости. Извините, что так произошло. Желаю удачи всем и спасибо за все», — сказал Артур .

Год назад «Зенит» купил футболиста у «Палмейраса» за 15 млн.

Бразилец провел 35 матчей за «Зенит », у него 7 голов и 6 результативных передач за клуб. Вместе с петербуржцами Артур выиграл Мир Премьер-лигу, Фонбет Кубок России и OLIMPBET Суперкубок страны.