Артур после ухода из «Зенита»: «Этот путь был очень важным для меня и принес много поводов для радости. Извините, что так произошло»
Артур высказался после своего ухода из «Зенита».
На днях вингер перешел в «Ботафого» за 10 млн евро плюс 20% от перепродажи.
«Благодарю всех. Этот путь был очень важным для меня и принес много поводов для радости. Извините, что так произошло. Желаю удачи всем и спасибо за все», — сказал Артур.
Год назад «Зенит» купил футболиста у «Палмейраса» за 15 млн.
Бразилец провел 35 матчей за «Зенит», у него 7 голов и 6 результативных передач за клуб. Вместе с петербуржцами Артур выиграл Мир Премьер-лигу, Фонбет Кубок России и OLIMPBET Суперкубок страны.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: телеграм-канал «Зенита»
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