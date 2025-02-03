Товарищеские матчи. «Крылья» уступили «Торпедо», «Ахмат» победил тульский «Арсенал»
Клубы Мир РПЛ проводят товарищеские матчи в преддверии весенней части сезона.
Товарищеские матчи
«Крылья Советов» – «Торпедо» – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Манелов (61).
«Крылья Советов» (1-й тайм): Фролов, Гальдамес, Ороз, Гапонов, Бейл, Костанца, Цыпченко, Ежов, Шитов, Олейников, Рахманович.
«Крылья Советов» (2-й тайм): Песьяков, Рассказов, Евгеньев, Солдатенков, Печенин, Иванисеня, Бабкин, Дмитриев, Бабаев, Карпицкий, Игнатенко
«Ахмат» – «Арсенал» Тула – 3:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Луна (45), 1:1 – Гелоян (67), 2:1 – Гандри (72, пенальти), 3:1 – Камилов (84).
«Ахмат»: Шелия (Ульянов, 63), Адамов, Ибишев, Гандри, Тодорович, Исмаэл (Диванович, 87), Уткин (Камилов, 63), Самородов (Родриго, 87), Садулаев (Якуев, 87), Луна (Талал, 63), Мелкадзе.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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