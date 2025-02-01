Тель пропустит матч «Баварии» против «Хольштайна» на фоне слухов о переходе в другой клуб
Матис Тель не сыграет в предстоящем матче «Баварии».
Сегодня, 1 февраля, мюнхенский клуб проведет домашнюю игру против «Хольштайн Киль» в 20-м туре Бундеслиги.
Вингер мюнхнецев Матис Тель остался вне заявки на этот матч на фоне возможного перехода в другой клуб. В частности, французом интересуется «Манчестер Юнайтед».
В нынешнем сезоне 19-летний футболист провел 8 матчей в чемпионате Германии и сделал одну голевую передачу.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Флориана Плеттенберга
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