Тель пропустит матч «Баварии» против «Хольштайна» на фоне слухов о переходе в другой клуб

Матис Тель не сыграет в предстоящем матче «Баварии».

Сегодня, 1 февраля, мюнхенский клуб проведет домашнюю игру против «Хольштайн Киль » в 20-м туре Бундеслиги.

Вингер мюнхнецев Матис Тель остался вне заявки на этот матч на фоне возможного перехода в другой клуб. В частности, французом интересуется «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне 19-летний футболист провел 8 матчей в чемпионате Германии и сделал одну голевую передачу.