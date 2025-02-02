Тренер «Сосьедада» рассчитывает на Захаряна. Продавать Арсена не собираются («РБ Спорт»)
В «Сосьедаде» продолжают рассчитывать на Арсена Захаряна, несмотря на травмы.
«Главный тренер «Реал Сосьедад» поддерживает Захаряна в сложившейся ситуации.
Альгуасиль дал понять, что рассчитывает на Арсена, когда тот наберет форму. Вариант с его продажей клубом не рассматривается», – сообщил источник «РБ Спорт».
«Захарян не «бойцовская собака», а интеллектуальный игрок, его надо оберегать. А в Испании контактный футбол, кажется, что переубивают друг друга». Директор академии «Динамо» о проблемах Арсена
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
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