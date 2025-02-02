Тренер «Сосьедада» рассчитывает на Захаряна. Продавать Арсена не собираются («РБ Спорт»)

В «Сосьедаде» продолжают рассчитывать на Арсена Захаряна, несмотря на травмы.

«Главный тренер «Реал Сосьедад » поддерживает Захаряна в сложившейся ситуации.

Альгуасиль дал понять, что рассчитывает на Арсена, когда тот наберет форму. Вариант с его продажей клубом не рассматривается», – сообщил источник «РБ Спорт».

«Захарян не «бойцовская собака», а интеллектуальный игрок, его надо оберегать. А в Испании контактный футбол, кажется, что переубивают друг друга». Директор академии «Динамо» о проблемах Арсена