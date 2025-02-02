Попов про админресурс «Спартака»: «Как его может не быть у самой популярной команды? И в правительстве есть болельщики, и в налоговой, и в федерации футбола, и в судейском корпусе»
«А как у «Спартака» может не быть админресурса, если это самая популярная команда России? У клуба и в правительстве есть болельщики, и в налоговой, и в федерации футбола, и в судейском корпусе.
Арбитры же тоже были когда-то детьми и за кого-то болели. Каждая команда воспитывает своих судей, помогает им в чем-то в своем городе на начальном этапе, чтобы потом вырос лояльный арбитр. Нормальная практика.
Не надо отрицать, что у нас и судейство просто слабое. Качество арбитров тоже падает. Оно просто на нижайшем уровне. Посмотрите на Вторую лигу, где они судят безобразно. А откуда у нас судьи потом берутся? Из Второй лиги», – сказал бывший защитник «Амкара».
«У «Спартака» есть админресурс. При Федуне было много результативных ошибок в пользу красно-белых, хоть он и плакал постоянно из-за судей. Это же не просто так». Попов о московском клубе
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