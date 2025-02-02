«МЮ» проиграл 13 домашних матчей в АПЛ за два сезона. Лишь у «Вулвс» больше поражений на этом отрезке

Только «Вулверхэмптон» проигрывает дома чаще «Манчестер Юнайтед».

Команда Рубена Аморима сегодня потерпела поражение от «Кристал Пэлас» (0:2) на «Олд Траффорд».

С начала прошлого сезона манкунианцы 13 раз уступили на своем поле в чемпионате Англии. «Вулвс» за это время потерпели 16 поражений – больше всех.