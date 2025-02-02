«МЮ» проиграл 13 домашних матчей в АПЛ за два сезона. Лишь у «Вулвс» больше поражений на этом отрезке
Только «Вулверхэмптон» проигрывает дома чаще «Манчестер Юнайтед».
Команда Рубена Аморима сегодня потерпела поражение от «Кристал Пэлас» (0:2) на «Олд Траффорд».
С начала прошлого сезона манкунианцы 13 раз уступили на своем поле в чемпионате Англии. «Вулвс» за это время потерпели 16 поражений – больше всех.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Opta Sports
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