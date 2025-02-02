«МЮ» опустился на 13-е место после 24 матчей в АПЛ. До зоны вылета – 12 очков, до лидирующего «Ливерпуля» – 27
Положение «Манчестер Юнайтед» в таблице АПЛ ухудшилось после 24-го тура.
Команда Рубена Аморима уступила «Кристал Пэлас» (0:2) на своем поле.
Манкунианцы, находившиеся на 12-м месте перед туром, пропустили «орлов» вперед и стали 13-ми. У них 29 очков, отрыв от зоны вылета составляет 12 баллов, отставание от лидирующего «Ливерпуля» – 27.
Следует отметить, что «МЮ» может стать 15-м, поскольку идущие за ним «Вест Хэм» (27 очков) и «Эвертон» (26) провели на игру меньше.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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