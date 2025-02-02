«МЮ» опустился на 13-е место после 24 матчей в АПЛ. До зоны вылета – 12 очков, до лидирующего «Ливерпуля» – 27

Положение «Манчестер Юнайтед» в таблице АПЛ ухудшилось после 24-го тура.

Команда Рубена Аморима уступила «Кристал Пэлас » (0:2) на своем поле.

Манкунианцы, находившиеся на 12-м месте перед туром, пропустили «орлов» вперед и стали 13-ми. У них 29 очков, отрыв от зоны вылета составляет 12 баллов, отставание от лидирующего «Ливерпуля» – 27.

Следует отметить, что «МЮ » может стать 15-м, поскольку идущие за ним «Вест Хэм» (27 очков) и «Эвертон» (26) провели на игру меньше.