«МЮ» при Амориме проиграл 7 из 13 матчей в АПЛ и выиграл 4

«Манчестер Юнайтед» при Рубене Амориме в АПЛ чаще проигрывает, чем набирает очки.

Сегодня манкунианцы уступили «Кристал Пэлас » (0:2) на своем поле в 24-м туре.

Под руководством португальского специалиста команда провела 13 игр в чемпионате. В них она потерпела 7 поражений, 4 раза победила и дважды сыграла вничью.

В следующем туре «МЮ » выступит в гостях у «Тоттенхэма» – это произойдет 16 февраля.