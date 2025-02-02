«МЮ» при Амориме проиграл 7 из 13 матчей в АПЛ и выиграл 4
«Манчестер Юнайтед» при Рубене Амориме в АПЛ чаще проигрывает, чем набирает очки.
Сегодня манкунианцы уступили «Кристал Пэлас» (0:2) на своем поле в 24-м туре.
Под руководством португальского специалиста команда провела 13 игр в чемпионате. В них она потерпела 7 поражений, 4 раза победила и дважды сыграла вничью.
В следующем туре «МЮ» выступит в гостях у «Тоттенхэма» – это произойдет 16 февраля.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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