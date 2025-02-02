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Эдерсон пропускает игру «Ман Сити» с «Арсеналом» из-за травмы

Эдерсон не сыграет с «Арсеналом».

«Манчестер Сити» выступит в гостях у «канониров» в рамках 24-го тура АПЛ.

Главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола объявил, что небольшая травма не позволила бразильскому голкиперу принять участие в матче.

Место в воротах «Ман Сити» занял Штефан Ортега.

Эдерсон сам разработал форму – и отдал в ней рекордную голевую на Холанда

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Сэма Ли
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