Эдерсон пропускает игру «Ман Сити» с «Арсеналом» из-за травмы
Эдерсон не сыграет с «Арсеналом».
«Манчестер Сити» выступит в гостях у «канониров» в рамках 24-го тура АПЛ.
Главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола объявил, что небольшая травма не позволила бразильскому голкиперу принять участие в матче.
Место в воротах «Ман Сити» занял Штефан Ортега.
Эдерсон сам разработал форму – и отдал в ней рекордную голевую на Холанда
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Сэма Ли
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