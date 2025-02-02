Эдерсон пропускает игру «Ман Сити» с «Арсеналом» из-за травмы

Эдерсон не сыграет с «Арсеналом».

«Манчестер Сити » выступит в гостях у «канониров» в рамках 24-го тура АПЛ .

Главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола объявил, что небольшая травма не позволила бразильскому голкиперу принять участие в матче.

Место в воротах «Ман Сити» занял Штефан Ортега .

Эдерсон сам разработал форму – и отдал в ней рекордную голевую на Холанда